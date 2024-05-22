快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和大強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

機器人議題火熱，台廠傳捷報。和大（1536）與盟立合作的機器人領域逐步開花結果，旗下轉投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

和大是電動車減速齒輪箱大廠，近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域。機器人方面，和大將多年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控人工智能系統，並與盟立共同轉投資盟英公司，為AI機器人設備打造關節。

據了解，和大多年來在電動車減速箱齒輪累積傲人技術，而其轉投資的盟英公司，主要產品機器人關節型自動手臂的高精度減速零組件，生產的產品與車用減速箱技術相近，才能在短時間內取得成果。

業內人士說，自從2011年德國提出工業4.0之後，工業機器人的產量呈現爆發性成長，其中機器人等自動化設備最重要的關鍵零組件即在於內部的高精度減速機，因機器人在工作中會不斷執行重複性動作，對於定位精度和重複定位精度要求非常高，在整個機器人製造成本中占35%左右。

對於自動化機器人相關設備需求火熱，和大因應市場需求，持續擴增新廠與產線。目前和大廠內的自動化設備、智能化設備大概有一半都能自製，除了生產自家使用的智能化加工機之外，也能生產自家使用的智能化檢驗設備，搭配自動化規劃，使得設備成本降低。

和大將近年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控人工智能系統，可使機台加工效能提升15~30%。

和大、盟立共同投資成立盟英科技，多年來投入開發機器人的核心關鍵零組件，逐步突破長期以來由國外廠商壟斷減速機市場情形，已經開始建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。

和大 工業機器人

延伸閱讀

離奇？高雄婦晨泳惹「浪浪」追咬溺水命危 動保處：該區非熱點

上百企業建數據中心 寧夏打造中國算力之都

超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活

NBA／席亞康25分助溜馬逼進搶七 尼克輸球還傷大將哈特

相關新聞

萬海23日法說 展望聚焦

貨櫃海運業本周大事不斷，萬海今（23）日將舉行線上法說會，陽明則將於明（24）日將舉行股東常會，隨後長榮、萬海、貨攬龍頭...

雄獅電商推團體旅遊產品

旅行社龍頭雄獅（2731）昨（22）日宣布，旗下轉投資的旅遊電商AsiaYo，首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科...

中鴻新盤價全面調漲

鐵礦單日大漲2.38%，突破前波高點，中鴻（2014）昨（22）日新盤價全漲，燁輝、盛餘、新光鋼報價可望跟進。

和大強攻機器人 報捷

機器人議題火熱，台廠傳捷報。和大（1536）與盟立合作的機器人領域逐步開花結果，旗下轉投資的盟英科技，主要產品「機器人關...

裕隆法說會／n7大量交車 毛利率與獲利都受惠

裕隆集團（2201）22日法說會，裕隆公司表示，納智捷電動車n7在第2季陸續交車，單月交車台數在1,200台到1,500...

裕隆今召開法說會 進口車交車訂單佳、納智捷規劃第2波n7預購

裕隆汽車今天召開法人說明會表示，納智捷規劃第2波品牌n7電動車預購；第2季n7電動車交車量增加，有助毛利率表現，預期到第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。