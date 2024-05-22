快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買業績發表 三連發

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理李愛玲（中）、穩懋總經理陳舜平（右）及財務協理曾經洲（左）於5月17日舉辦的櫃買市場業績發表會合影。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理李愛玲（中）、穩懋總經理陳舜平（右）及財務協理曾經洲（左）於5月17日舉辦的櫃買市場業績發表會合影。櫃買中心／提供

配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告結果公告，櫃買中心已於5月17日至23日陸續推出四場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響。

下周將於5月27日、28日及29日接續推出「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等三個豐富主題，舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心指出，臺灣電子零組件產業擁有完整供應鏈體系及豐富研發製造經驗，極具國際競爭力，故本次於5月27日特別推出「電子零組件」主題，邀請介電陶瓷粉末及被動元件廠信昌電（6173）、PCB曝光設備廠川寶，及特用化學材料通路廠商崇越電等三家公司到場說明。

另櫃買中心表示，除上櫃市場外，興櫃市場亦為櫃買中心另一特色亮點，並持續有新成員加入，爰於5月28日安排「興櫃新星」主題，邀請三家各具特色的興櫃新星公司，分別為乳酸菌研發及產銷的生合、電漿設備商暉盛，以及從事模擬光源、半導體光電轉換測試及晶圓級光電檢測的光焱科技與會。

此外，櫃買市場具有完整的生技產業聚落，為高能見度的特色類股，爰於5月29日壓軸推出「生技醫療」主題，由從事連鎖藥局的佑全、國內實驗用鼠飼養及銷售廠商樂斯科，及開發新型投藥系統，目前以治療肺高壓疾病為主的國邑*等三家公司之經營團隊出席，說明營運績效及對未來產業前景看法。

本系列業績發表會主題精采豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（http://www.tpex.org.tw），5月27日至5月29日共計三場次業績發表會，投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

另為讓未能即時參與活動的投資人也能了解上開公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。

櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

上櫃雅茗等七檔恢復信用交易 三一東林及康聯訊暫停信用交易資格

上市公司億泰、宏旭-KY、立德及中視等股 5月23日恢復融資融券

潤德掛牌 蜜月行情甜

駿熠電子涉做假交易損2300多萬 檢調今約談前董事長等8人

相關新聞

昕奇雲端27日登興櫃

上奇科技子公司、雲端服務營運商昕奇雲端（7747）預計5月27日以每股135元參考價登錄興櫃，昕奇雲端董事長許承強表示，...

濾能優化技術 拉升毛利

濾能（6823）財務長阮士原昨（22）日表示，首季營運狀況不理想，但整體業績已落底，預期本季起逐步升溫。隨著下半年南科廠...

意德士新廠下季動工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（22）日表示，現有廠房產能已近滿載，因應未來營運成長需求，竹東新廠可望於第3季動工興建...

櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告結果公告，櫃買中心已於5月17日至23日陸續推出四場次特色產業主...

萬年清攻印度 設子公司

萬年清（6624）昨（22）日宣布6月將在印度清奈註冊成立全資子公司Everclear Environment Indi...

上櫃宣導 扶植優質企業

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌、及促進台灣資本市場蓬勃發展，攜手兆豐證券於5月21日共同舉辦「推動優質企業上（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。