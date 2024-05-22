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四檔恢復融資券交易

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

上市櫃公司每股淨值為影響可否融資券的因素之一，連帶牽動個股交易熱度。臺灣證券交易所昨（22）日公告，億泰（1616）、宏旭-KY、立德、中視等四家上市公司，因每股淨值回復至票面以上，23日恢復融資融券交易；法人看好相關個股股價表現。

上市公司（不含金融控股公司）今年第1季財務報告在15日公告截止，證交所近日依照「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條，審查今年第1季財務報告的每股淨值及累積虧損資料。

審查結果於昨天出爐，這次沒有公司因為每股淨值低於票面，被新增納入應暫停融資融券交易有價證券，但億泰、宏旭-KY、立德、中視因每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易。

個股 淨值 融券

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