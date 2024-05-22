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宏正強打 AI 應用解決方案
資訊暨專業影音、智慧製造及物聯網解決方案廠商宏正（6277）前進COMPUTEX 2024，宏正表示，將強打AI應用解決方案，打造高階機房解決方案提升效率及能源永續，是加速AI發展的推手，同時模擬展示全功能災害應變中心，近期搭上地震及中捷等新聞事件，讓災害應變中心應用受矚目。
COMPUTEX 2024台北國際電腦展將於6月4日至6月7日展開，國際大咖將齊聚台灣，宏正表示，將以此次展會以「AI賦能：創新連結，沉浸體驗」為主題，秀各種AI解決方案。
宏正資深副總林勇達表示，隨著AI人工智慧的崛起，AI伺服器的需求隨之增加，宏正是加速AI發展的重要推手，將展示如何運用宏正高階機房解決方案提升AI伺服器管理效率，並實現能源永續最佳化。
林勇達指出，宏正持續投入研發AI解決方案，將展出旗下AI語音合成服務─優聲學與其他延伸應用方案，包括台語TTS語音合成及結合OCR技術的全新AI邊緣運算解決方案。
宏正指出，全功能災害應變中心結合旗艦級電視牆影像處理器、環控系統與AI語音助理，並搭配寬達7米的大型LED電視牆，模擬打造全功能的地震災害應變中心。
此外，宏正也將強打專業航管應用、AI應用解決方案、會議室解決方案、專業音訊及高效工作站等多元應用，要站在AI科技發展的最前端，探索AI世界的未來樣貌。
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