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濾能優化技術 拉升毛利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

濾能（6823）財務長阮士原昨（22）日表示，首季營運狀況不理想，但整體業績已落底，預期本季起逐步升溫。隨著下半年南科廠量產化學濾網技術優化，有助提升第3季起的毛利率表現。

濾能為專業防治氣態分子汙染物（AMC）廠，昨天參加櫃買中心業績發表會，該公司去年營運受產業景氣下滑影響，全年合併營收4.72億元，年減56.3%；毛利率23.07%，年減6.4個百分點；稅後淨損2,423萬元，較前年轉虧；每股淨損1.09元。

濾能今年首季營運仍未見起色，單季合併營收0.88億元，季減1.9%，年減49.7%；毛利率1.7%，季減17.9個百分點，年減23.65個百分點；稅後淨損0.31億元，較前一季及去年同期轉虧，每股淨損1.4元，單季虧損金額超過去年全年總和。

阮士原說，濾能以往化學濾網採外購方式，導致成本結構上吃虧，而且發展性及設計彈性受限。未來由南科新廠自製濾網，將有助提升彈性，擴大產品類型及改善銷量。至於設備及循環經濟相關業務，目前客戶正進行驗證。隨南科廠克服技術問題後，毛利率可望從下季起逐步改善。

毛利率 營收

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