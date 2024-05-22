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尼得科超眾4月 EPS 0.06元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠尼得科超眾（6230）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結4月稅後純益500萬元，年減九成，每股純益0.06元。

尼得科超眾受到母公司尼得科（Nidec）獲美超微水冷散熱系統大單激勵，近期股價狂飆，5月以來從324.5元附近起漲，最高一度衝上403.5元，昨日股價收368元、漲1元，波段漲幅逾二成。

美超微日前宣布將積極建立產業供應鏈，並將尼得科納入其冷卻液分配裝置（CDU）供應商，而尼得科同步宣布將擴大位於泰國的生產基地產能，藉此滿足美超微需求，並一口氣擴產十倍，將原先月產能200台CDU，擴大至2,000台，引發產業界高度關注。

據悉，尼得科超眾目前正與尼得科合作開發AI伺服器水冷散熱產品，未來由尼得科負責CDU，尼得科超眾負責水冷板、分歧管等零組件，藉此分工合作搶食訂單。

然而，目前僅Nidec的產品有機會量產出貨，而尼得科超眾的水冷板則尚未開始大量出貨，仍在客戶端測試與認證，因此短時間內還不會對營收有顯著的貢獻。

此外，由於尼得科超眾仍有超過二成的營收比重來自筆電散熱，隨著近期AI PC需求提升，筆電相關散熱模組出貨動能有機會復甦，挹注該公司下半年業績表現。

超微 超眾

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