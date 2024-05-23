邁達特智慧飯店方案 出擊

邁達特（6112）昨（22）日宣布，旗下首家將業務範圍拓展至亞太市場的子公司「MetaGuru逐鹿數位」，將於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首次亮相「AI 智慧飯店解決方案」，全力搶市。

據悉，「AI 智慧飯店解決方案」主打多語系旅宿飯店業專用全方位系統，緩解結構性缺工難題，並以AI協助提供更好的旅宿體驗。

逐鹿數位總經理蕭世欽表示，逐鹿數位BPM、HRM等系統已成功插旗亞太市場，下一步將憑此關鍵地緣優勢，放眼亞太區綠色飯店轉型龐大商機，賦能亞太區旅宿飯店業雙軸轉型，進軍低碳永續旅遊供應鏈。

蕭世欽強調，旅宿飯店業亟需透過雲端、AI大數據和RPA流程自動化等技術，擴大疫後供應量能、減緩缺工難題、強化獲客正循環，以提升營收水準。

逐鹿數位「AI智慧飯店解決方案」是多語系旅宿飯店業專用之全方位管家系統，結合AI大數據和RPA等技術，致力為亞太區相關產業提供完整串連前後台、綜效翻倍的綠色智慧飯店解決方案，化解該產業日益嚴峻的缺工危機，亦推動旅宿飯店業綠色轉型。