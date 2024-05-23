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聯鈞迎旺季 營運將回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

功率半導體暨雷射封裝廠聯鈞（3450）昨（22）日召開法說會，公司表示，目前產能利用率超過85%，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再提升，期盼今年營運能大幅改善，並且終結虧損，未來若客戶需求擴大，該公司不排除擴產因應。

聯鈞首季每股純益0.31元，較去年第4季每股淨損0.01元、去年同期每股淨損0.28元出色。

聯鈞指出，上季業績回溫，主要受惠於AI助力，推升資料中心相關產品出貨比重大增，挹注獲利表現轉正。

聯鈞表示，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，凸顯AI浪潮下，客戶對短距離傳輸的需求正與日俱增，激勵該公司出貨同步走升。

據悉，聯鈞具備雷射元件開發技術，在光通訊、光資訊元件產品線齊全，法人預期，因AI伺服器及機器訓練需大量資料傳輸，傳輸速度愈來愈快，訊號耗損和熱量將是挑戰，矽光子將扮演重要角色。

聯均表示，目前公司產品出貨主力仍以400G為主，少數100G產品則是因應客戶需求生產，未來隨著光通訊應用在AI伺服器不斷成長，公司也將會積極與客戶合作。

聯鈞主要從事封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發技術，已具有矽光子技術，該公司估計今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證矽光子，全面搶攻AI商機。

AI 聯鈞

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