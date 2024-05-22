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遠雄賣廠辦 獲利1億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

雙北商用不動產持續火熱，遠雄建設（5522）繼出售台北市北投區商辦案「遠雄商舟」部分樓層後，日前再成交新北市中和的廠辦大案「遠雄擎光」11戶及停車位36個，交易總金額6.64億元，處分利益約1億元，買方為欣欣天然氣公司。

遠雄布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，其中位在新北市中和區的「遠雄擎光」總銷約37億元，基地面積1,483坪，規畫興建地上10層、地下三層廠辦大樓，總戶數67戶，預計第3季交屋。

據實價登錄，「遠雄擎光」已經登錄41筆，每坪成交價最高達48.6萬元。遠雄指出，該案在欣欣天然氣購置後完銷，後續實價登錄才會出來。此外，遠雄「遠雄商舟」商辦案，5月售出四戶、車位20車給凌群開發，總價為5億4,700萬元，預計處分利益約1億元。

商辦 遠雄

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