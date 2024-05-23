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茂達今年拚賺一股本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
茂達董事長王志信 （本報系資料庫）
茂達董事長王志信 （本報系資料庫）

IC設計廠茂達（6138）衝刺DDR5電源管理IC持續傳捷報，拿下以全球記憶體模組龍頭金士頓（Kingston）為首的五大記憶體模組大廠訂單，隨著下半年AI PC新平台問世，市場備貨需求本季起逐步引爆，茂達DDR5電源管理IC訂單將一路旺到年底，今年可望賺逾一個股本，獲利挑戰新高紀錄。

茂達EPS
茂達EPS
AI伺服器及AI PC搭配的英特爾、超微（AMD）的x86架構平台，加上高通、聯發科全力揮軍安謀（Arm）架構平台處理器，都已轉向僅支援DDR5規格DRAM，隨著新平台6月後推出上市，DDR5將加快進入世代交替。

其中，英特爾日前已經端出Lunar Lake平台，並將進軍筆電市場，之後可望再推出Arrow Lake平台，主攻桌上型AI PC市場，並將採用LGA 1851全新腳位，代表未來僅將支援DDR5規格DRAM。

此外，超微Zen 5處理器有機會於下半年問世，初期主攻筆電市場，之後再進軍桌上型PC應用，Zen 5處理器對外支援的傳輸通道亦將僅支援DD5。

高通、聯發科則分別採用安謀架構，進軍AI PC市場，以筆電領域為主。高通自行研發的Oryon處理器晶片，加上聯發科以安謀架構開發的CPU處理器，兩大廠的處理器對外支援都將是以DDR5規格DRAM為主。

隨著各大處理器廠都鎖定DDR5規格DRAM為主流，茂達擴大奪單契機，一口氣拿下金士頓，威剛XPG、Crucial、G.Skill，以及美商海盜船等五大記憶體模組大廠訂單，本季擴大搭上DDR5電源管理IC商機，訂單一路旺到年底，2024年有機會挑戰賺逾一個股本，再度改寫獲利新高記錄。

據了解，目前DDR5電源管理IC市場挑戰者眾多，主要以德州儀器（TI）、MPS及瑞薩等國際大廠，以及聯發科旗下立錡、茂達等IC設計廠切入。

茂達成功打進五大記憶體模組廠供應鏈之後，更進一步於DDR5電源管理IC市場嶄露頭角，目前JEDEC已經釋出DDR5 8800更高頻寬版本標準，預期茂達新款DDR5電源管理IC可望在今年底問世，明年持續衝刺新商機。

處理器 記憶體模組 電源管理

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