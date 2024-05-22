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明基材樂觀全年營收

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

明基材董事長陳建志昨（22）日表示，由於中國大陸偏光片產能陸續開出，預期整體偏光片供過於求的狀況恐延續到明年。

他強調，近年致力高值化發展，加上醫療應用營收今年占比將提高至35%，有助帶動毛利率增長，看好全年整體營收有望優於去年。

法人預期，明基材近年積極衝刺醫療事業，今年首季占比已提高至32%，至於偏光片處於滿載生產，因高值化策略有望提高平均單價（ASP），降低殺價競爭影響，估計今年整體營收年增上看一成。明基材不回應法人預估的財務數字。

明基材轉投資不織布廠衛普昨天參加不織布展，針對近期營運展望釋出以上看法。有關偏光片近期市況，陳建志坦言，訂單真的很滿，但是價格不好，不過隨著調整產品組合，本季的ASP將改善，加上奧運賽事第3季開幕，希望今年一季比一季好。

明基材 營收

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