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大亞加速布局能源、新創

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）昨（22）日受邀參加凱基證券舉辦的法說會。大亞指出，本業電線電纜受惠台電強韌電網計劃、台商回流建廠等，推升線纜需求，訂單持續滿載，加上近期國際銅價大漲，皆推升首季本業獲利成長。

大亞為業界中唯四家生產345KV超高壓電纜廠商之一。大亞指出，目前手上台電訂單不少，惟難以預估台電的超高壓線纜出貨時間，一般來說在公開招標後，會等待台電正式公文通知出貨時程，出貨驗收完後才可以認列營收。此外，國內可生產345KV超高壓電纜廠商少，因此從投標情況也無法反應廠商實際產能。

展望今年，大亞指出，持續布局能源與新創事業，惟新創事業投資需要時間，承擔風險較高，不過能源因有穩定的電費收益，可抵抗景氣波動，兩個事業是相輔相成。至於本業電線電纜、漆包線方面，與銅價波動有很大關係，預期在通膨、升息趨緩下，漆包線事業可望走出谷底。

台電 電纜

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