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CCL喊漲 台鏈添動能
陸資銅箔基板（CCL）大廠建滔發布二度漲價通知，換算個別產品再漲約5%至10%，PCB關鍵材料銅箔基板的陸資廠開第一槍，率先反應需求與成本漲價，引發市場討論。法人看好，台廠CCL廠聯茂（6213）、騰輝、台燿及台光電等四家業者隨著PCB旺季到來，有望反應成本提高與需求提升。
對於漲價議題，台商CCL廠商個別策略不一，但多數已和客戶討論成本上升的情況，並部分漲價。騰輝昨（22）日提到，5月開始對一些比較低價的客戶調整價格1%至2%，6月開始仍要看同業調價情況而定。聯茂也提到，正和客人討論中。
台燿先前預告，就市場趨勢來看，預期中低階產品應該會先開始調漲，漲價是時間的問題。台燿昨天僅指出，持續跟隨市場趨勢。
台光電則說，不做第一個漲價的業者，評估將成本反映給客戶。
業界統計，今年初以來銅價上漲估計增加CCL成本7%，加上電子玻纖布近期進行恢復性漲價7%，也影響CCL成本約1.5%，CCL上游電子玻纖布供應商台灣必成、南亞、富喬、建榮、德宏等率先受惠市場需求提升，而需求提升與成本墊高也傳導到銅箔基板廠。
大陸CCL龍頭建滔在3月發布漲價通知，近期5月中旬再度發布漲價通知，依據通知，換算漲價約5%至10%不等，兩次累計漲價幅度區間約10%至20%。
先前業界傳出PCB關鍵材料銅箔基板報價喊漲，為近兩年來首見，尤其大陸前二大CCL廠建滔，以及梅州威利邦等廠商率先漲價8%至一成，具指標意義，近期建滔再度發布漲價通知，成為市場話題。建滔在去年報價累計率先下殺逾二成，業界認為，就算持續漲價，建滔實際報價仍低於疫情爆發之前，預料仍有上漲空間。
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