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全民權證／新日興 兩檔有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
新日興相關權證
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新日興（3376）第1季營收28.9億元，季減3%、年增54%；毛利率17.8%，季減1.2個百分點、年增2個百分點；營業利益2.6億元，季減18.5%、年增90%。稅後淨利3.2億元，季增 71% 、年增151%。

新日興已與蘋果合作軸承產品多時，將成為軸承供應商之一，明年下半年開始量產出貨，預估可貢獻2025年營收約23億元，該產品毛利率優於公司平均，將帶動產品組合轉佳。法人表示，新日興除了明年陸續量產折疊軸承產品外，中系業者的手機軸承也在持續進行中；受惠蘋果推出折疊iPad帶動折疊產品進入成長期，看好新日興未來營收成長。

看好新日興後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證參與行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

新日興 營收

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