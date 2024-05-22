全民權證／長榮航 買逾210天

長榮航（2618）第2季客運受惠歐美長程航線需求續強，及日本航線因日圓貶值，赴日旅遊意願高，預估單季客運營收上調至351.3億元，季減3.8%，營收動能續呈高檔。貨運則受惠跨境電商貨量增加，包機需求推升報價，上修單季貨運營收至109.9億元，季增8.7%。

在客運與貨運營運動能皆有望優於預期下，預估長榮航第2季營收515.6億元，季減0.7%。油價方面，截至5月上旬報價，第2季航空燃油均價為每桶101.4美元，季減1%，估算油價每下跌5%、將挹注每股純益（EPS）0.11元，市場預估單季稅後純益50.1億元，EPS上修至0.93元。

看好長榮航後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期210天期以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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