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全民權證／能率 選價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
能率相關權證
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能率（5392）自結4月稅後純益1,000萬元，每股純益（EPS）0.06元，扭轉去年同期每股淨損0.03元窘境，近日股價受惠機器人題材，再度躍上盤面焦點。

輝達3月GTC大會首次展示人形機器人基礎模型Project GR00T，並表示隨AI發展，未來人形機器人一定是主流，且製造成本可能比人們預期低得多。法人預估，全球人形機器人市場從2023年至2028年年複合成長率將達50%，此外，隨台北國際電腦展將在6月4日登場，近期AI相關族群，特別是機器人持續增添話題柴火。

權證發行商表示，投資人如看好能率後市，可挑選價內外10%以內、180天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

機器人 權證

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