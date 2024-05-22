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華通、台光電 四檔靚

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
華通、台光電相關權證
華通、台光電相關權證

PCB族群在衛星、AI等應用需求暢旺，市場看好華通（2313）、台光電（2383）營運，權證券商建議利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

華通4月營收58.5億元，月增7.3%、年增26.8%，受惠衛星大客戶加速發射，4月至今發射12次，加上推出新版地面裝置帶動下，展望第2季營運，市場預估衛星產品營收貢獻有望較上季成長，單季營收159.7億元、季增2.6%，獲利在衛星比重拉高的情況下，每股純益（EPS）預估1元。

華通受惠衛星板前兩大客戶於今、明年加速發射，除帶動天上衛星業務外，地面終端出貨也隨之加速成長，使產品組合進一步優化，今年EPS預估5.6元。

市場法人考量衛星產品未來兩年成長優於預期，加上華通領先同業進入衛星板市場，取得先行者優勢，且受惠衛星產品營收成長強勁，預期明年營收占比達二成，預估EPS成長至7.07元。

台光電受惠於車用板材專案放量，且衛星產品邁入出貨爆發期，外加AI高階板材需求仍維持強勁，帶動第1季營運維持高檔。第2季隨AI板材高階關鍵物料供應充足，挹注台光電相關部門營收。因此上修第2季營收預估至144.9億元，季增12.3%。並同步調升毛利率預估至29.7%，使營業淨利預估季增17.6%至29.8億元，因前季業外收益基期較高，且無須課徵未分配盈餘稅費，預估稅後純益24.1億元，季增22.2%，EPS為7.1元。

投資人若看好華通、台光電後市發展，可挑選價內外15%以內、有效天期超過120天的認購權證介入。

台光電 營收 華通

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