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就市論勢／邊緣運算概念股 有看頭

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

國際股市少了升息疑慮後，近期穩步墊高，加上科技大廠間與AI相關合作消息不斷，帶動科技股持續走高，其中輝達與微軟股價更持續創歷史新高，NASDAQ指數也再創新高。

此外，過去曾精準預測2022年美股暴跌的大摩首席分析師Michael Wilson，近期也投降認輸不再看空美股，並將S&P 500目標價由下跌至4,500點，調整為明年第2季漲至5,400點。Wilson是華爾街著名大空頭，他的認錯也意味著美股近期可能將面臨一波軋空行情。

回到台股，從近期兩個市場現象探討，首先是融券部位，從520往前回推一個月到4月19日，也就是台股急跌千點後的低點，當時融券張數15.3萬。約一個月後也就是5月20日，融券張數來到26.9萬。短短一個月，融券就增加11.6萬張。過往台股融券大增過後，往往有機會出現軋空行情，例如2020年8月到12月，融券張數從54.8萬暴增至116萬張，後續台股從14,000多點漲到波段高點18,619點。因此近期新增的這批融券，也有機會成為台股上漲動能。

另一層面是520過後台股表現，從前兩次520總統就職後觀察。2016年台股用了半年時間，從8,000點一路漲到9,600多點，這波台股大漲二成。2020年台股同樣用了半年，從1萬點往上攻到16,500多點。不只沒被萬點壓力壓制，還大漲6,500多點，這波大漲六成五。代表新政府上任後，台股普遍呈現積極作多氛圍。

綜合觀察，台股目前基本面無虞，資金部分除了法人持續進場，融券部位也有機會帶動一波軋空行情。

投資建議

今年三大主軸的AI伺服器、記憶體和邊緣運算，目前只剩邊緣運算相關的AI PC還沒有大幅反應。但隨微軟推出AI晶片的新Surface PC，緊接著華碩（2357）、宏碁（2353）等也將跟進推出「Copilot+ PC」產品，因此市場看好下半年的換機潮，相關供應鏈也有機會跟著受惠。

台股 融券

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