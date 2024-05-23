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科科科技拚6月掛牌
亞洲最大AI多媒體科技業者科科科技集團（KKT-KY）（6950）尋求今年6月中旬掛牌，董事長暨執行長王献堂22日表示，過去一個月積極進行股票詢圈、洽談法人過程，將在5月底告一段落，對投資人詢圈意願很樂觀，按照進度，將在6月報券商公會，進行約1.8萬張股票詢圈和公開申購，6月21日前完成相關手續，推動股票IPO。
科科科技今年第1季合併營收7.80億元，營業利益6,269.6萬元，接近去年全年度營業利益的6,330萬元，稅後年度淨利4,992萬元，歸屬母公司淨利4,258萬元，每股純益0.26元。4月合併營收2.35億元，1至4月營收10.15億元，較去年同期增加2.2％。2020-2023年每股純益分別為2.35元、0.53元、1.71元、0.66元。
科科科技擁有台灣的中華電信與台灣大哥大、日本的KDDI等主要電信業，以及在日本掛牌的全球資安業者趨勢科技等大股東，原計畫在4月初掛牌，但3月底進行股票初次上市前現金增資競價拍賣時，受ETF熱潮影響，缺少合格標而未開標。
王献堂說，台灣部分將持續成長、日本市場從為大企業客戶提供多媒體技術平台服務，也將為中小企業推動模組產品SaaS服務訂閱制。
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