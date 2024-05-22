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期貨商論壇／生技期 題材升溫

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

新冠肺炎疫情爆發到現在已經超過四年，然疫情並未消失，病毒仍在不斷變異，且存在再次感染的可能性。

近期疫情有升溫的跡象，美國疾管中心的最新數據顯示，KP.2已取代去年冬季主要的JN.1，由於KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力，讓生技類股再度成為關注焦點。

此外，新任總統賴清德於就職演說指出，將支持生技產業發展，加上立法院「再生醫療」雙法正在加速審議，具備多題材的生技股，可望接棒成為資金避風港。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約為21萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期緩步震盪走高，從4月中的低點拉抬近400點，且短中期均線轉為向上走升，短線震盪過後仍有高點可期。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 生技類股 疫情

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