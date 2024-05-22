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期貨商論壇／緯創期 潛力十足

經濟日報／ 記者周克威整理
緯創。 記者吳康瑋／攝影
緯創。 記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）是全球領先的電子代工服務提供商，產品涵蓋筆記型電腦、伺服器、桌上型電腦及螢幕等。近年來，公司積極進軍AI伺服器和高效能運算設備市場，並強化全球供應鏈布局，以應對地緣政治風險。

展望第2季，筆記型電腦出貨預估季增5~10%、桌上型電腦季增雙位數、螢幕季增個位數，伺服器方面，一般型伺服器預計季增雙位數，AI伺服器需求有望逐月增長至年底。外資對緯創的長期潛力持正面看法。花旗、瑞銀等證券給予「買進」評等，摩根士丹利維持「優於大盤」評級，這些外資機構強調緯創在GPU加速器、AI伺服器等領域的業務增長，預計2024年獲利將增五成，每股獲利（EPS）達6.34元，2025年上看9元。

AI伺服器和高效能運算隨生成式AI需求增長，預計2024至2026年間每年成長20~30%；緯創在這一領域具有強勁競爭力，且積極應對地緣政治風險，擴展在台灣、越南、美國、墨西哥和印度的產能布局，將增強全球供應鏈彈性和應變能力。

緯創持續投資於AI伺服器和高效能運算設備市場，及全球供應鏈布局，儘管近期股價疲軟，但長期成長潛力顯著。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

AI 伺服器 緯創

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