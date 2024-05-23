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黃仁勳帶所羅門（2359）股價起飛！天天亮漲停...網看1營運關鍵憂重演老AI走勢

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳在演說會上提到人形機器人計畫，使得所羅門股價一飛衝天。美聯社
黃仁勳在演說會上提到人形機器人計畫，使得所羅門股價一飛衝天。美聯社

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後無預警宣布推出人形機器人計畫，帶領出機器人概念股一波的漲勢，尤其是所羅門（2359）股價從3月19日起一路狂飆。PTT網友表示，現在股價漲幅太高，然而營收卻沒有跟著股價飆漲，恐怕會重演英業達廣達緯創等老AI股的走勢。

所羅門遭列注意股，公告4月自結獲利，4月歸屬母公司業主淨利約1,990萬元，年減56.2%，每股純益0.12元；所羅門搭上輝達AI機器人題材，股價自3月19日以來一路上漲，近期更是機器人飆股的指標，22日以159.5元開高後走高，盤中衝上漲停166.5元鎖死，排隊買單超過1萬張，創下歷史新高價。

一名網友在PTT發文表示，「所羅門被黃董一個金口玉言開示，近期不斷突破高點，連帶機器人相關概念股受惠」。他指出，去年黃仁勳提及英業達、廣達、緯創等標的後，股價也立刻反應，現在看來所羅門股價走勢跟去年的AI三雄很類似，他好奇，「營收不展現出來，能有辦法支撐現在的股價，還是跟老AI一樣下去探親？」

其他人則留言「黃董其實只說機器人吧...只是所羅門LOGO在他身後」、「反正不要當沖空都行，每天急拉有夠可怕」、「漲到融資不敢追就會下來了」、「反正看你覺得他反應到什麼地方了，覺得他已經反應到天竺去了會怕就分批停利，你覺得沒這麼遠就抱」、「目前只能放空沒辦法做多」、「3月買的，認真說現在進去太可怕」、「你覺得能忍受-50%再進去」、「就有主力在炒，看你心臟夠不夠力而已」、「短線沒業績 看主力怎麼炒」。

還有人留言「現在追的都只是在賭自己不會是最後一個啊」、「這就進去賭的，機器人營收要看到幾年後」、「還是要看融資什麼時候跑，跟著跑」、「炒股不是看營收，是看主力今年想賺多少」、「又不是賺很多，軋空完，自己看著辦」、「題材來先噴再說，後面要看營收」、「亞力180，一堆人說不要看營收，跌40%給你看」、「漲跌速度太誇張，散戶心要很大」。

2359所羅門 AI 廣達 機器人 漲停 緯創 英業達 黃仁勳

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