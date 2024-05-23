台積電（2330）買864元怕被套牢！網指「輝達財報公佈等飆升」：會懷念8字頭

台股22日開高走高，因NVIDIA（輝達）財報公布，台積電（2330）股價率先狂飆，22日開高走高，一度衝達865元，創下新天價，但終場則是收在864元，上漲23元，漲幅2.73%，仍是收盤新高。PTT網友在股價864元買進一張台積電股票，他擔心被套牢直呼「山頂天氣好冷」，其他人則安慰他「上看1000，這只是剛開始」。

台股22日盤中最高一度拉升至21567.48，終場收在21551.83點，上漲315.08點，漲幅1.48%，成交量4,398.11億元，三大法人買超358.23億元。

一名網友在PTT發文表示，衝動之下在股價864元買進一張台積電股票，總價86萬4000元，他表示，「山頂天氣好冷，空氣很稀薄，要去準備紙箱了嗎？晚上去公園試躺看看好了，GG收在864，我在山頂真的好冷啊」。

其他人則留言「沒關係，你不是學長」、「沒事，明天就變學弟了」、「一年後你會懷念8字頭」、「別怕有865T的」、「只要不是買865都是贏家」、「不要怕，要直衝1000不回頭了」、「晚上開完財報明天就900了」、「這只是開始」、「明天就有新兵」、「買gg就是穩，根本不用怕」、「財報有不好的可能性嗎？明天大概就賺爛了」。

還有人留言「今年台積電會贏喔」、「財報這麼好，上看1000」、「遲早要上一千的，哪有差」、「明天就有新生入營是在大聲什麼」、「長抱真的會贏，怕啥」、「漲到1200就賺40%了」、「幾個月前幾說了，現在不買難道等2000？」、「買GG的好處就是能夠好好睡覺，會怕不如買所羅門」、「大家好樂觀」、「大學長準備套10年了」。