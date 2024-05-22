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宏正第2季需求回溫 AI機櫃最快下半年挹注營運

中央社／ 台北22日電

KVM（多電腦切換器）廠宏正今年第1季獲利創下11年半新低，公司表示第2季需求已回溫，尤其AI應用火熱，為宏正帶來許多新機會，宏正的AI機櫃最快下半年有機會開始挹注營運。

宏正今年首季稅後純益1.1億元，較去年同期縮水42.1%，單季每股純益0.93元，創2012年第3季以來近11年半新低。宏正財務長田慶威解釋，第1季營運衰退主要是去年同期基期偏高，去年第1季，宏正包括在美國和日本，各有1個大型專案入帳，合計貢獻營收約2億元，今年少掉這一塊。

以整體營運面來看，第2季需求已經回溫，宏正4月營收4.06億元，年增4.19%，為事隔10個月之後單月營收年增率重新翻正，其中以台灣市場動能最強，包括半導體廠商、政府預算都見回升。

以產品線來看，宏正資深副總經理林勇達表示，專業影音產品今年狀況最好，4月相關營收年增率達15%；另外他看好這波AI風潮，為宏正帶來許多新機會。

林勇達分析，宏正主要提供各種連接相關的解決方案，相較於一般伺服器現在很多都是整個機櫃出貨，新的AI伺服器目前還是分別的機器出貨，中間連接需要相關解決方案，提供宏正更大著墨空間。

他舉例，現在AI機房為了讓伺服器管理效率極大化，宏正旗下包括遠端KVM多電腦切換器、遠端序列管理裝置、智慧型三相電源分配器等產品可以派上用場，需求增溫。

另外，今年前4月宏正的機櫃營收年增率高達30.8%，居各產品動能之冠。林勇達說，目前機櫃出貨主要還是一般伺服器，至於新的AI伺服器，已經有客戶在接洽中，但由於牽涉到與散熱廠的合作，得花點時間，最快今年下半年有機會開始帶進營運挹注。

AI 宏正 營收

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