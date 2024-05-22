台股大漲315點收21,551點 台積電漲23元收864元 雙雙創新高

台股、台積電（2330）22日雙雙創下歷史新高，盤中最高21,567.48點，收盤指數21,551.83點，漲315.08點、漲幅1.48%，成交金額4,398.11億元。另外，櫃買指數也走強，收253.88點、漲2.61點、漲幅1.04%。 台積電（2330）收864元、大漲23元。

在今日成交量排行榜上，成交量破萬張且具漲幅的熱門個股，包括：富喬（1815）、今國光（6209）、所羅門（2359）、正崴（2392）、昆盈（2365）、盟立（2464）、宏碁（2353）、中光電（5371）紛紛強鎖漲停板，仁寶（2324）、正新（2105）、能率網通（8071）、新日興（3376）、圓剛（2417）、世紀鋼（9958）、華碩（2357）、國碩（2406）等也收紅。

強勢族群多點開花，橡膠工業指數收漲5.4%最為強勢，包括正新、建大、南港、台橡、國際中橡等；矽光子族群的上詮、華星光攻漲停，旺矽、波若威、訊芯-KY、台星科、聯亞等強勢收紅；散裝航運航運族群的中櫃漲停，慧洋-KY、四維航、新興、正德、裕民、台航等皆啟航。

機器人概念股更是勢不可擋，受惠「Figure 01」的人形機器人趨勢，均豪、正崴、昆盈、盟立、宏碁強收漲停；鏡頭、數位相機相關產業的今國光、華晶科、群光、佳能、亞光等也收紅；受惠巴黎奧運題材，面板族群的友達、群創、彩晶全面強攻。

法人指出，有關520政策概念股，大部分與總統就職演說「前瞻未來，智慧永續」的產業方向有關，例如風電股的世紀鋼受惠2025淨零轉型的目標。另外，散熱、機殼、機器人概念股則與推動台灣成為「人工智慧之島」相關。

更重要的是，市場相當關注輝達財報公布，以及24日凌晨公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）5月會議記錄，以及6月台北電腦展黃仁勳演講，因此可關注技術面剛轉強的伺服器與半導體供應鏈。

此外，受惠銅價、金價走揚的金屬概念股，包括電線、電纜及貴金屬回收等相關業者，也是短線可伺留意的投資標的。