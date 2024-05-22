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NVIDIA 財報出爐前 台積電先飆、858元再創天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）股價率先狂飆，22日開高走高衝上858元。路透
台積電（2330）股價率先狂飆，22日開高走高衝上858元。路透

NVIDIA（輝達）財報將公布，台積電（2330）股價率先狂飆，22日開高走高衝上858元，上漲17元，漲幅2.02%，再創下歷史新高價，市值增至22兆2,522億元，貢獻大盤指數142點。

輝達財報公布前夕，周二股價收在953.86美元，小漲0.64%，創下收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤也都創下歷史新高，台積電ADR收在153.67美元，小漲0.08%。

台股22日開高走高，盤中一度衝達21,501.07點，盤中大漲超過260點，權王台積電為指數衝高要角，早盤以845元開高後走高，一度拉升至858元，上漲17元，漲幅2.02%，再創下歷史新高價，市值激增4,408億元，衝達22兆2,522億元。

台積電4月合併營收2,360.21億元，月增20.9%，創單月歷史次高，增加59.6%；累計今年前4月合併營收8,286.65億元，改寫歷史同期新高，年增26.2%；台積電董事會通過今年第1季擬配發4元現金股利，較先前一次季配息3.5元再提高，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電預期今年第2季美元營收為196～204億美元，季增3.9～8％， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3元，預估新台幣合併營收將達6,330.8～6,589.2億元，季增6.8～11.1％，毛利率51～53%，將比第1季53.1%略減。

台積電 營收

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