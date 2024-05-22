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奧運、車用多項加持 群創、友達股價揚 大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）20日公布5月下旬最新面板報價，下半年國際賽事不斷，推動大尺寸面板報價持續上漲，加上各大面板廠切入車用利基型市場有成；面板股春燕到，推動22日股價勁揚，群創（3481）、友達（2409）盤中皆大漲超過半根停板，彩晶（6116）也有超過3%的漲幅。

集邦研究副總范博毓表示，5月電視面板價格中，32吋、43吋及50吋轉為持平；55吋漲1美元；65吋與75吋上漲2美元；85吋則上漲4美元。

在桌上型監視器用面板方面，范博毓表示，因品牌客戶對於MNT面板需求仍在，加上面板廠欲拉抬價格，以延續價格漲勢與漲幅，加速扭轉MNT面板虧損的態勢，讓5月漲價有撐。

關於車用部分，友達董事長彭双浪表示，友達在次世代顯示技術、車用服務解決方案以及垂直場域事業等應用都交出亮眼成績，即使外在環境挑戰整大，車用營運仍帶進現金流入，幫助公司降低負債比率並改善財務體質。

友達去年來自車用服務解決方案的營收已超越430億元，年成長超過25%，展現出強勁的成長動能，可望成為友達在轉型路上重要的成長引擎。展望2024年，隨著BHTC併入友達集團，車用營收可望突破500億元大關。

群創董事長洪進揚指出，群創集團朝超越面板（More than Panel）價值轉型，攜手子公司CarUX布局智慧車用多年， 擁有Tier 1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，成為居全球汽車品牌大廠供應鏈，今年車用營收將挑戰500億元。

友達 大尺寸面板

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