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陸資 CCL 大廠建滔再漲價 法人看好台廠聯茂、騰輝跟進受惠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

陸資銅箔基板（CCL）大廠建滔日前發布漲價通知，換算個別產品再漲約5-10%，PCB關鍵材料銅箔基板的陸資廠開第一槍、率先反應需求與成本漲價引發市場討論。法人則看好，台廠CCL廠聯茂（6213）、騰輝、台燿以及台光電等隨PCB旺季到來，有望反應生產成本提高與需求提升，且台廠在人工智慧（AI）應用中高階產品本身就有優勢。

對於漲價議題，台商CCL廠商個別策略不一，不過多數已和客戶討論成本上升的情況，並部分漲價。

回應本報記者提問，騰輝22日提到，5月開始已對一些比較低價的客戶開始做價格調整1-2%，6月開始仍要看同業調價情況而定。聯茂今也提到，也正在跟客人討論中。

台燿先前已預告，就市場趨勢來看預期中低階產品應該會先開始，漲價是時間的問題。

回應提問，台光電方面今日也提到，不做第一個漲價的業者，評估將成本反映給客戶。

業界統計，今年初以來銅價上漲估計增加CCL成本7%，加上電子玻纖布近期進行恢復性漲價7%，也影響CCL成本1.5%左右，CCL上游電子玻纖布供應商台灣必成、南亞、富喬、建榮、德宏等廠商率先受惠市場需求提升，需求提升與成本墊高也傳導到銅箔基板廠。

大陸CCL龍頭建滔先前在大陸五一長假前約3月發佈漲價通知，近期5月中旬再度發布漲價通知，依據通知換算漲價比例約為5-10%不等，兩次累計漲價幅度區間約10-20%不等。

先前業界傳出PCB關鍵材料銅箔基板報價喊漲，為近兩年來首見，尤其中國大陸前二大CCL廠建滔，以及梅州威利邦等廠商率先漲價8%至一成，最具指標意義，近期建滔再度發佈漲價通知也持續成為市場話題。

不過建滔先前在去年報價累計率先下殺逾二成，業界認為，就算持續漲價實際報價仍低於新冠疫情爆發之前，預料隨生產成本墊高仍有上漲空間。

法人先前已分析，國際銅價近期大漲，年初以來漲幅高達16.1%，加上銅箔加工費受下游開工率持續回升小幅上漲，以及更上游原物料萬物齊漲皆促成此波CCL漲價的動力。

台光電 漲價 銅箔基板

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