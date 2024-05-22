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雙A列微軟最強 AI PC 首波合作夥伴 宏碁、華碩同步大漲
微軟推最強 AI PC 採用高通的安謀架構處理器，將雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠列為首波合作夥伴，22日激勵股價強漲，宏碁衝破50元關卡，一度拉升至52.8元，盤中大漲逾9%，華碩則是再站上500元關卡，一度達518元，盤中漲幅逾5%。
微軟推出新世代AI PC，內建更強大的AI助理Copilot及全新功能，並且設立新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」，首發產品全部都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X Elite」處理器，打造「地表最強AI PC」。
微軟新品採用高通的安謀架構處理器，翻轉Wintel世代，相關新品AI功能更強大，產品單價（ASP）也拉高；微軟推出最強 AI PC新品不僅助攻台灣雙A搶攻新一波AI PC商機，更打破過往重大軟體平台都以支援英特爾、超微（AMD）兩大CPU廠為主軸的慣例，改從安謀架構CPU著手。
宏碁22日以48.95元開高後走高，突破50元關卡，一度衝達52.8元，逼近漲停53元，漲幅9.43%，盤中漲幅逾9%，創今年1月2日以來的高點。
華碩22日以499.5元開出後走高，突破500元關卡，一度拉升至518元，盤中漲幅逾5%。
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