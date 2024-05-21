輝達財報將公布 大摩看好14台廠

全球人工智慧（AI）龍頭指標廠輝達（Nvidia）將於5月22日（台灣時間23日清晨）公布財報，摩根士丹利證券釋出最新觀點認為，自4月中旬以來，AI公司的基本面看起來優於前一季，但股價可能已提前反映。

對於整體供應鏈，大摩按讚14家台廠，分別為台積電（2330）、京元電子、信驊、緯創、鴻海、技嘉、廣達、華碩、緯穎、台達電、金像電、奇鋐、川湖、致茂。

負責輝達的大摩分析師摩爾（Joe Moore）指出，除了傳統超大規模客戶外，需求似乎比整個供應鏈更強勁，特別是來自特斯拉等客戶。他預估輝達本季營收為240億美元、第3季營收為260億美元，雖然接近輝達官方與同業預估，但低於投資客戶端（「買方」）預估的260億美元、270-280億美元。

報告指出，台積電CoWoS先進封裝產能仍是輝達第3季AI繪圖處理器（GPU）出貨量的瓶頸。除了第2季產能擴張有限之外，輝達還需要為下一代Blackwell晶片生產保留部分的CoWoS 產能。另外，京元電子也是輝達GPU供應鏈，信驊則可望受惠於GB200的容量成長。

在AI下游硬體廠方面，大摩在伺服器ODM廠的最愛為緯創，預估緯創今年在輝達GPU基板組裝市占率可望維持70-75%；鴻海是AI伺服器硬體的主要受惠者；技嘉受惠於產品組合改善；廣達是美國超級雲端業者的主要伺服器機架組裝廠，第2季底起產能將加速。