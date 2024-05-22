凌通4月自結 EPS 0.29元 本季有看頭
微控制器（MCU）業者凌通（4952）近期遭列警示股，昨（21）日應主管機關要求，公告自結4月獲利3,150萬元，年成長39.7%，每股純益0.29元。
凌通日前公告今年首季財報，受惠客戶庫存回補，帶動營收優於前一季，加上毛利率表現優於同業，單季獲利為6,100萬元，季增281.25%，年增90.63%，每股純益0.56元。
凌通基本面升溫，近期股價強勢表態，從5月15日盤中低點52.1元附近起漲，昨日收盤價68元，五個交易日漲幅達三成。
針對近期營運狀況，凌通表示，現階段消費性市場復甦腳步緩慢，訂單能見度也不高，惟音訊控制IC產品線迎來下游客戶庫存回補訂單，可望挹注營收成長，加上第2季是傳統旺季，看好本季營收應該能夠優於上季。
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