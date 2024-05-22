緯穎攜手興大 蓋碳權實驗場
緯穎（6669）昨（21）日宣布，與中興大學攜手在桃園打造「新植造林碳權實驗場域」，將種植近800棵樹木，也踏出緯穎申請碳權的第一步。緯穎董事長洪麗寗表示，此次新植造林碳權實驗場域是一個起點，希望未來能逐步擴大範圍。
緯穎與中興大學的產學合作計畫，選定緯穎在桃園地區租賃的0.8公頃土地為起始點。由中興大學森林學系教授柳婉郁團隊專業指導下，將種植近800棵樹木，其中包括固碳量高、並可兼具生物多樣性的樹種，將採環境部已公開之新植造林方法學，初估一年可吸收8至15公噸二氧化碳當量。
中興大學並將輔導緯穎進行森林碳匯計算與碳權申請，建構台灣科技業第一個產學合作的新植造林碳權實驗場域，打造「緯穎綠蔭天幕」，作為緯穎往後逐步擴大碳權申請的基礎。
緯穎綠蔭天幕挑選適合獨角仙等昆蟲繁衍，且具高固碳能力的光臘樹及台灣欒樹等樹種，除吸碳以外，亦可提供生物更多棲息空間，兼顧生物多樣性的保育。
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