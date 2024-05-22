彩晶賣中光電股 2.8億入袋

彩晶（6116）昨（21）日公告，偕子公司華俐投資分別處分所持有中光電股票，累計近五個交易日合計處分利益超過2.88億元。若再加計彩晶上周公告，兩家公司已處分中光電股票獲利8,478萬餘元，總計九個交易日內因處分中光電股票而獲利逾3.73億元，可望美化連續虧損七季的彩晶財報。

彩晶表示，處分中光電股票是為了投資理財。

彩晶自2021年偕同旗下子公司華俐投資、司瞳彩投資及彤欣投資，四家公司共斥資25.4億元陸續買進中光電股票，截至2022年2月底，合計持有中光電9.78%股權。彩晶當時指出，投資中光電是財務投資考量。彩晶董事長焦佑麒以彤欣投資代表人身分，於2022年6月股東會中，首度當選中光電法人董事。

彩晶2022年2月24日董事會曾決議，未來一年將偕同子公司以合計25億元額度內，再加碼投資中光電，屆時彩晶集團掌握近二成股權。增持計畫是基於財務投資及未來策略發展考量。