晶圓代工廠聯電（2302）昨（21）日在新加坡Fab 12i舉行第三期擴建新廠的上機典禮，首批機台設備到廠，象徵公司擴產計畫建立新廠的重要里程碑，設定成為新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一。

聯電表示，公司在2022年2月宣布此第三期的擴建計畫，在先前的法說會上，聯電曾說，新加坡Fab12i擴建新廠P3廠硬體建物將在今年中完成，配合客戶訂單調整，量產時間將延後半年，至2026年初。

聯電今年的資本支出維持在33億美元，其中重點投資的新加坡12i P3廠，約2026年1月開始試產，同年下半開始量產。聯電補充，2024年約60%資本支出將用於新加坡12i P3廠，以及一些機器設備，主要是用於廠房設備。