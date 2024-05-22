仁寶、和碩目標價 上調

全球三大電腦展之一的台北國際電腦展（Computex）將於6月4日登場，今年以「AI串聯，共創未來」為主軸，吸引全球目光。

儘管外資高盛證券多給予下游硬體廠「中立」評級，不過基於AI伺服器增長前景亮眼，包括仁寶（2324）、和碩等，目標價均獲上調，成為矚目焦點。

高盛證券在最新釋出的「台灣科技硬體」產業報告之中，雖均給予英業達、仁寶、和碩、宏達電「中立」評等，不過，仁寶受惠Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價，因此將目標價上調至43.3元。

和碩方面，高盛預計，下半年隨AI PC發布，將帶動該公司更強勁復甦，除推動消費者興趣，並對筆電出貨量提升，因此將目標價上調至110元。

英業達AI伺服器增長前景亮眼、AI PC在商業及消費用戶中長期滲透率樂觀，不過高盛認為，同時也因AI伺服器相關項目研發支出增加，將使英業達獲利受到影響，因此目標價維持68.5元不變。

宏達電推出元宇宙手機U23系列，包括U23 Pro及U23兩款。高盛看好，該款手機個人數位化能增強用戶體驗，也將為VR/MR頭戴式耳機和手機之間增加協同效應。

不過，由於新VR設備及VR軟體研發費用增加，不利未來獲利表現，因此維持目標價54元。