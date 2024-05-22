富采攻車用 瞄準美日市場
富采（3714）指出，營運聚焦發展車用、先進顯示、智能感測以及新興市場等「3+1」領域，看好車用產品持續擴大在美日市場的占比，將是帶動成長的重要動能。
富采將於5月24日召開股東會。富采表示，深耕車用領域多年，已結合上下游供應鏈，全力發展車用照明、車用顯示、車用感測，展現車用模組化的完整解決方案，多項產品獲國際主要OEM與車用一級供應商採用，應用於車燈、氛圍燈及ADB智慧頭燈等產品線，近年車用營收占比持續攀升。
富采表示，在車用領域具備完整的車用光電解決方案和先進封裝能力，為客戶提供從磊晶到模組方案的一站式產品和服務，車外矩陣式頭燈、Mini LED動態車前／車尾燈，以及智能座艙內的Mini LED全陣列區域背光、DMS／OMS車用感測等產品。這些產品被多家國際車廠採用，將持續擴大在美日市場占比。
富采指出，持續投入Mini LED及Micro LED等先進顯示技術研發，目前有多項相關專案與客戶密切合作。
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