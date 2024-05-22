友訊毛利率力守25%

網通品牌廠友訊（2332）昨（21）日舉行法說會，執行長張家瑞表示，下半年景氣回溫，可望彌補上半年衰退，今年全年業績將成長1%至2%，毛利率守住25%，全年可望獲利。友訊積極搶進智慧照護，攜手日本電信等業者合作，智慧照護及雲應用可望推升2025年營運有較明顯成長。

友訊今年前四月營收47.9億元，年減15.3%，每股淨損0.09元，張家瑞表示，歐洲景氣還未恢復，美國半導體等企業客戶建廠計畫往後遞延，因此影響交換器產品出貨表現。

觀察旗下商用、家用、電信用等三大產品線，張家瑞指出，日前國際網通大廠思科預估企業庫存去化差不多，需求逐步回溫，看好企業資本支出可望止跌回升，生成式AI熱潮推升大量算力及網路流量，友訊將持續推廣企業雲解決方案，推出10G、25G、100G交換器及WiFi 6企業級無線基地台，新一代WiFi 7企業級無線基地台預計下半年上市。

張家瑞指出，未來家中無線路由器將成為居家網路使用的中樞神經，網路攝影機則是智慧家庭的眼睛。市調機構預估，2022年至2027年IPCam年複合成長率20.68%，整體產值規模147.7億美元，友訊將持續建構從家用路由器到網路攝影機及物聯網設備，打造智慧居家解決方案。

電信產品部分，張家瑞表示，2024年是友訊光進銅退的元年，持續擴增XGS-PON產品，整合Mesh Router，並推出5G室內型及戶外型FWA路由器。

此外，友訊拓展多元加值服務，張家瑞說，友訊建立智慧家庭應用生態圈，拓展居家照護及環境監控等，結合路由器、網路攝影機、智慧插座、中央管理軟體、智慧照護應用程式，可全天候工作解決護理人員短缺問題，已攜手日本電信等兩大客戶，7月展開驗證，預期將是2025年成長重點。

雲端部分，張家瑞指出，目前雲端訂閱服務貢獻營收仍低，但可望逐季成長，預期2025年底到2026年上半年占營收比重可望提升到一成。

展望未來，張家瑞指出，東歐電信標案5G數據機加上無線路由器產品開始出貨，是今年成長重點，交換器隨著歐洲景氣及美國半導體大廠遞延訂單下半年逐漸回籠，可望推升下半年成長，彌補上半年衰退，全年營收可望微幅成長1%至2%，全年拚獲利。