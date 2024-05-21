神達法說會／樂觀伺服器業務 預期AI伺服器需求持續增長

神達（3706）21日舉行法說會，市場關注集團旗下神雲科技伺服器業務展望，對此，神雲總經理黃承德表示，今年第2季出貨較首季樂觀，下半年比上半年樂觀，且AI伺服器目前看到需求持續成長，此外，因應業務持續成長及客戶區域製造需求，神達今年加大投資美國、台灣新竹及越南廠，故今年資本支出將比去年多不少。

展望今年整體伺服器業務出貨，黃承德表示，第2季較首季樂觀，下半年比上半年樂觀，在各領域出貨都會提高。針對通用伺服器今年市況，他則認為目前看到私有雲及企業用戶都有未來需求，預期相關市場仍具成長性。

針對AI伺服器展望，黃承德回應，AI伺服器對神雲來說是重要課題，也是近兩年很夯的議題，需求呈現逐年成長，對於神雲或整個市場來說，AI伺服器的需求都是逐年增高。

在神達數位方面，今年預期業績將優於去年。神達數位總經理張樂羣指出，公司長期目標是不做硬體單一銷售，而是提供服務，另外，公司發展EDGE AI不僅只有車用業務，零售領域也將持續投入。

因應神雲科技及神達數位未來成長，及客戶對區域製造的要求，神達目前製造基地包含台灣竹科、中國大陸廣東順德及江蘇昆山、美國加州、印度諾伊達（Noida）及越南河內。

神達總經理何繼武分析，因應各區域發展需求，神達將加大美國投資，而新竹廠也要擴增設備、滿足需求，至於正在興建中的越南廠，目標於2025年投產，目前已有客戶提出潛在需求，在三地都將擴大投資下，神達今年資本支出將比去年多不少。