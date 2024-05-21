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AI PC 下半年動能強？ 高盛點名英業達、仁寶、和碩、宏達電

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
近期台灣科技族群輪動快速，市場期盼人工智慧（AI）個人電腦（PC）今年下半年換機潮來襲。（路透）
近期台灣科技族群輪動快速，市場期盼人工智慧（AI）個人電腦（PC）今年下半年換機潮來襲。（路透）

近期台灣科技族群輪動快速，市場期盼人工智慧（AI）個人電腦（PC）今年下半年換機潮來襲。外資高盛點名英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）、宏達電（2498）皆維持「中立」評等，在今年下半年，隨AI伺服器出貨量增長、PC及智慧型手機產品周期復甦，將提升強勁成長動能。

高盛表示，在4月英業達、仁寶的營收優於預期，和碩符合預期，宏達電因消費支出疲軟、運營費用較高，未達預期。

其中，代工大廠英業達今年每季收入將逐步增長，高盛給予「中立」評等、目標價維持68.5元。主因AI伺服器增長前景亮眼、AI PC在商業及消費用戶中，長期滲透率樂觀。同時也因AI伺服器相關項目的研發支出增加，將英業達的2024-2026年的盈利預測分別下調7%、9%和8%。

仁寶評等為「中立」，目標價上調至43.3元。由於第2季客戶需求疲軟，高盛預期仁寶將年減2%，但受惠於Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價，並預計在2024年下半年會出現復甦。

和碩評等為「中立」，目標價上調至110元。高盛預計，2024年第2季同為淡季，營收將與去年同期持平。不過，高盛預計，下半年隨AI電腦的發布，將會有更強勁的復甦，除了推動消費者的興趣外，有對筆電出貨量有所提升，同時2025-2026年的預測也保持不變。

宏達電評等為「中立」，維持目標價54元。宏達電推出元宇宙手機U23系列， 包括U23 Pro以及U23兩款手機。高盛看好，該款手機的個人數位化，能增強用戶體驗，也將為VR/MR頭戴式耳機和手機之間增加協同效應。

不過，高盛下調宏達電2025年至2027年的盈利預測，個別下調23%、22%、21%，主因在於，儘管元宇宙技術前景無限，但VR設備收入仍不如預期，同時新VR設備及VR軟體的研發費用也隨之增加。

在整體投資風險上，高盛提醒，仍續留意AI伺服器增長速度、智慧型手機市場復甦、消費性電子產品需求是否低於預期。

AI 高盛

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