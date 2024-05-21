神達法說會／總座何繼武：今年全球經濟可看到春燕 但仍有三大挑戰

神達（3706）21日舉行法說會，展望今年，總經理何繼武表示，今年相比2023年有較好的開始，預期可以看到春燕，但仍有全球貿易壁壘、極端氣候及區域戰爭因素等三大挑戰，儘管大環境仍有變數，但神達對2024年營收兩位數成長深具信心，預期毛利率也將維持兩位數水準。

何繼武指出，整體而言，2024年相比2023年有較好的開始，如美國通膨得到控制、中國大陸首季GDP成長，歐盟也趨於穩定，「2024年可以看到春燕，但仍有很多挑戰」。

何繼武分析，全球化已成過去式，現在是區域化，各地區貿易壁壘方興未艾，美洲、歐盟及亞太區形成三大區塊，預期貿易戰將持續下去，會造成我們很大的挑戰。其次，極端氣候對各地及各國影響很大，最後則是不同地區戰爭因素，而這三點都會影響到全球經濟發展。

不過，儘管今年大環境仍有變數，但神達樂觀今年營運成長，對2024年營收兩位數成長深具信心。至於毛利率方面，預期在客戶組成及產品調整下，今年將可維持兩位數毛利率。

神達預期今年專攻伺服器的子公司神雲科技及專注車用與智慧物聯業務的神達數位皆會成長。以神達今年首季業績占比來看，神雲比重達80.9%、神數為13.2%，剩下5.9%則為神達電腦。