凌通4月自結EPS達0.29元 超過今年第1季一半

微控制器（MCU）廠凌通（4952）公告4月自結財報，單月稅後淨利3,150萬元，年成長幅度將近四成，每股淨利0.29元，單月賺進今年第1季的一半以上。法人預期，隨著MCU市場需求持續回溫，凌通今年上半年營運有機會達到逐季成長動能。

凌通因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 須公告4月自結財報。單月合併營收為2.55億元、年成長20.5％，稅前淨利3,860萬元、年成長39.9％，稅後淨利年增39.7％至3,150萬元，每股淨利0.29元，等同於單月就賺進今年第1季0.56元的一半以上。

法人指出，MCU市場價格已經開始逐步止穩，加上客戶庫存調節告一段落，使凌通成功迎來客戶庫存回補需求，成為推動凌通今年上半年營運持續回溫的主要動能，預期凌通今年上半年營運將可望呈現逐季成長動能，且下半年消費性市場再度回溫，下半年業績將可望繳出優於上半年的成績單。