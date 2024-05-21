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輝達股價勁揚AI機殼同樂 這三檔盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股21日走勢震盪，輝達（Nvidia）昨日股價大漲2.49%，收947.8美元，帶動AI機殼股勁揚。路透
台股21日走勢震盪，輝達（Nvidia）昨日股價大漲2.49%，收947.8美元，帶動AI機殼股勁揚。路透

台股21日走勢震盪，輝達（Nvidia）昨日股價大漲2.49%，收947.8美元，帶動AI機殼股勁揚，其中迎廣（6117）、晟銘（3013）、振發（5426）盤中直衝漲停，迎廣站上百元大關，晟銘電改寫歷史新高價，其餘華孚（6235）、富驊（5465）、偉訓（3032）、可成（2474）等同樣亮眼。

晟銘電今年4月營收8.23億元，月增40.2%、年增79.9%，單月營收創17個月以來新高，晟銘電表示，近期營收大幅成長，主要來自客戶需求增加所致，預料下半年營運表現將比上半年更加樂觀。

晟銘電受惠主要客戶廣達（2382）即將於下半年開始出貨搭載輝達GB200晶片的AI伺服器，預估營運表現有望逐季走升；針對今年營運布局，晟銘電指出，公司正在研發液冷機櫃、分歧管、CDU等關鍵零組件，提供客戶更完整的解決方案，預估將成為公司明年營運成長的關鍵動能。

國內法人近期出具最新報告指出，晟銘電目前有廣達、緯穎（6669）的AI伺服器機殼訂單，訂單量樂觀，加上該公司擁有機櫃大型沖壓設備，正在自研水冷散熱解決方案，提升接單競爭力。

晟銘電今日82.5元開出，盤中攻上漲停90.5元，創下歷史新高價，成交量近7萬張，漲停委買張數逾萬張；迎廣以91元開出，盤中漲停100元，重返百元關卡，成交量逾8千張；而振發則是以36.95元開出，盤中拉升至漲停40.8元，成交量逾3萬張。

漲停 營收

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晟銘電營運逐季走升

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