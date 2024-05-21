低軌衛星表現勁揚 這檔盤中一度漲停 改寫歷史新高

台股21日開低震盪，盤中最低一度下跌逾百點，其中低軌衛星受惠新任總統賴清德20日就職演說提到「競逐太空，探索海洋」是重要產業方向之一，帶動相關概念股價勁揚，其中昇達科（3491）股價開高走高，盤中一度拉升至漲停250.5元，創下歷史新高，燿華（2367）早盤大漲8%同樣強勁。

近年中華電信積極導入國際衛星落地台灣，鴻海（2317）、金仁寶、佳世達（2352）、宏碁（2353）、緯創（3231）等也卡位太空商機，要壯大未來台灣太空產業競爭力。

昇達科是低軌衛星概念股中，來自低軌衛星貢獻營收純度最高的公司，4月低軌衛星產品出貨年增近六倍，貢獻營收比重從去年全年平均15.1%來到四成以上，法人看好，在兩大低軌衛星客戶訂單增溫下，將推升營收成長四成，毛利率維持五成水準。

昇達科4月營收2.23億元創新高，月增20.5%，年增47%；第1季營收4.34億元，年增2%，季增6.3%；毛利率45%，創歷年同期新高；稅後純益7,756萬元，每股純益（EPS）1.23元。因高毛利低軌衛星產品占比上升至32.8%，過去兩年占比為15%。

燿華第1季營收季增14.6%、年增20.2%，分析師指出，主要受惠高毛利的衛星產品營收占比提高，加上稼動率由七成回升至八成以上水準，毛利率為16.3%，優於預期的13.9%，營業利益2.57億元，由虧轉盈，且優於預期。

燿華4月營收月增12.1%、年增42.6%，主要受惠低軌道衛星產品出貨放量，及汽車板出貨優於預期帶動；目前公布4月營收與立場預估的第2季營收45.6億元（季增9.6%、年增13.2%）相較，達成率為39.7%。

其餘上漲的低軌衛星概念股還有，華通（2313）、同欣電（6271）、金寶（2312）、敬鵬（2355）、仲琦（2419）、耀登（3138）、公準（3178）、啟碁（6285）等。