朋億*股東會／承認7元現金股利分配案

朋億*（6613）21日舉行股東常會，順利通過各項議案，承認去年下半年盈餘分配每股7元現金股利。半導體暨面板製程供應系統大廠朋億股份有限公司(以下簡稱"朋億*"或"本公司"，股票代碼：6613)今日召開2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各項討論事項，並承認通過2023年盈餘分配案。

朋億*2023年全年合併營收達新台幣91.40億元，年增6.37%，受惠旗下半導體產業客戶保持良好設備拉貨進度，雖第四季受到台幣升值影響，集團仍持續精進營運成本、費用管理等效益，挹注2023年全年稅後淨利歸屬母公司業主仍達10.42億元，年增30.82%，整體獲利續創歷年新高記錄，2023年全年每股稅後盈餘(EPS)達14.95元，年增27.34%。

朋億*積極擴大垂直水平整合、多區業務接單布局，且於兩岸三地廠務領域站穩高度競爭利基，仍積極深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，有效滿足客戶需求，以區域分布來看，2023年中國、台灣、其他區域營收比重分別為58.50%、32.90%、8.60%，此外，朋億*持續優化整體訂單結構，並精進原料採購成本、加大控管管理費用等，挹注2023年全年整體毛利率、營業利益率分別攀升至25.44%、16.16%水準，明顯較前一年度的22.37%、13.76%精進。

朋億*考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過2023年盈餘分配案，以每股面額5元之股數計算，2023年上半年配發每股3.43元現金股利(已於2024年1月26日發放)，2023年下半年配發每股7元現金股利，合計2023年配發每股10.43元現金股利，若還原以每股面額10元計算，2023年配發每股20.86元現金股利，並創歷年配息新高。

展望2024年下半年，朋億*擴大整體業務接單動能，旗下半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，朋億*憑藉累積多元客戶合作實績、高客製化技術能力、優異生產良率及效率等競爭優勢，面對未來，集團仍繼續全力以赴，不僅在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，持續拓大兩岸地區及東南亞等區域業務版圖，以期創造未來營運成長表現。