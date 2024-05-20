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誠美材Q2拚績增兩位數
偏光片大廠誠美材（4960）昨（20）日召開法說會，誠美材表示，本季來自下游面板景氣回溫，整體營運正向看待，加上產品朝高值化發展，預期本季營收季增雙位數增長，力拚本業轉虧為盈。
依整體產能表現，誠美材表示，稼動率逐步拉高，本季有望提高至八成，由於新機種增加加上產品高值化奏效，下半年進一步提高達九成，誠美材表示，隨產品組合持續調整、新客戶與機種增加，目前高值化產品包括車用顯示、OLED、Micro LED等產品占比約7-8%，預計今年底占比有望達15%。
誠美材表示，偏光片下半年價格持穩，內部持續改善製程，且降低電視偏光片產品占比，提高資訊電子產品應用，預期下半年整體市場供需狀況會更為健康。此外，法人預期，由於偏光片主要原料高度依賴日本進口，占整體成本結構七成，今年以來日圓對美元匯率持續走貶，有助降低成本。
誠美材今年前四月營收27.33億元，年增3.5%。受惠今年首季新台幣對美元匯率走貶，加上日圓匯率持續創低，有助於成本下降，且相較去年同期而言，費用率下降，生產量提升，帶動首季較去年同期及前一季均轉虧為盈。
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