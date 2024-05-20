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中華電、鴻海 卡位太空商機
賴清德總統在昨（20）日就職演說中強調，打造台灣成為「經濟日不落國」，「競逐太空，探索海洋」是重要產業方向之一，也讓國內太空相關概念股受矚目。近年中華電信（2412）積極導入國際衛星落地台灣，鴻海、金仁寶、佳世達、宏碁、緯創等也卡位太空商機，要壯大未來台灣太空產業競爭力。
中華電信擴大衛星布局，繼與Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，並與國際衛星公司接觸與洽談，除強化台灣網路韌性外，更盼攜手台灣廠商接軌全球太空商機。
昇達科是低軌衛星概念股中，來自低軌衛星貢獻營收純度最高的公司，4月低軌衛星產品出貨年增近六倍，貢獻營收比重從去年全年平均15.1%來到四成以上，法人看好，在兩大低軌衛星客戶訂單增溫下，將推升營收成長四成，毛利率維持五成水準。
鴻海集團首顆自製低軌衛星「珍珠號」升空；旗下台揚也布局衛星低軌衛星地面接收站，已攜手多家國際低軌衛星廠商合作。
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