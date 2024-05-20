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賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

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晶睿、奇偶利多加持

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

新任正副總統昨（20）日就職，賴清德總統致詞時點名發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊為「五大信賴產業」，安控族群以晶睿（3454）、奇偶在本土法人點火下，昨天分別上漲1.45%、2.04%，成為盤面焦點，兩家公司今年營運均聚焦AI及雲端商機，期望為營運注入新多頭動能。

晶睿今年首營收及獲利不如預期，每股純益0.02元，為三年低點。

晶睿總經理廖禎祺表示，跟去年同期相比，主要代工業績不如預期，除客戶仍在調整庫存，新案進度部分，客戶也因考量AI相關技術規格導入而產生影響。晶睿昨天股價收139.5元，上漲2元。

他預期，本季隨新品推出，有助於提高營收，加上客戶反饋訂單，對於全年營運仍謹慎樂觀看待，因應市場需求，今年新產品都將內建AI功能，且為優化成本及應變地緣政治風險，持續海外漸進擴產，今年海外產能將占四分之一。

廖禎祺強調，晶睿積極投入AI產品研發，布局下一波成長動能，今年新產品都將內建AI功能，提供meta data到後端軟體及雲服務，提供客戶最佳使用體驗，並跟第三方監控軟體整合，讓客戶有相同體驗。

接下來幾年，晶睿將致力前、後端產品導入先進AI技術，並讓智能應用與不同場域緊密連結、落地發展，實際解決各種垂直市場痛點。

奇偶今年首季受惠轉投資台積電金融資產評價及業外匯兌收益貢獻，歸屬於母公司業主淨利2.3億元，年增1.59倍，為單季新高，以目前股本8.98億元計算，每股純益2.59元。

奇偶今年營運也聚焦GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案兩大主軸，其中，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。

AI 晶睿 雲端平台

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