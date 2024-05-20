智易四面進擊 出貨衝

網通大廠智易（3596）致股東報告書出爐，智易指出，2024年全球經濟情勢挑戰仍在，智易積極開發新興市場、擴充既有客戶產品線，擴大電信及有線電視市占率，強化機上盒軟硬體設備，擴充AI智慧盒等新產品，跨向智慧家庭、物聯網、AI、車用產品，預估全年網通產品銷售成長5％至10%。

智易將在5月30日舉行股東會。智易去年每股純益10.98元，將配發7元現金股利，包含盈餘分配6元現金股利及資本公積每股配發1元現金股利。

智易表示，積極投入5G固定無線存取網路設備（5G FWA CPE），Wi-Fi Mesh智慧家庭解決方案、邊緣人工智慧盒、GPON OLT及ONT光纖寬頻、NG-PON2光纖寬頻及DOCSIS 4.0、3.1纜線數據機等產品，並切入76GHz至80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線汽車防盜器及AI演算／大數據雲端分析統合等新技術。

展望2024年，智易認為，全球消費市場不容樂觀，未來營運挑戰仍在，持續強化產品技術力，供應鏈管理，擴大越南生產規模，打造多地製造彈性，持續提升市占率。

智易表示，透過開發新興市場及擴充現有客戶產品類別，從銅線固網延伸到光纖及行動寬頻產品，持續擴大電信市場市占率，以及有線電視多系統營運市占地位。

因應未來AI、串流及車用市場趨勢，智易指出，投入機上盒軟硬體升級，拓充邊緣人工智慧盒等新產品線，並開發智慧家庭、物聯網、AI及車用市場。

智易認為，後疫情時代，全球遠端工作及雲端應用需求仍持續增加，在各地寬頻基礎建設積極建構下，網通產品將持續成長，預估2024年網通產品出貨量可望年增5%至10%。