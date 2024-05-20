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新唐 BMC 晶片重拾動能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

微控制器廠新唐（4919）受惠傳統伺服器逐步復甦，伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨重拾動能，業界看好戴爾持續衝刺AI伺服器商機帶動，新唐有望擴大切入AI伺服器市場。

法人指出，新唐BMC晶片第2季出貨動能應可擺脫今年第1季及去年下半年的疲弱表現，預期今年出貨表現有機會呈現逐季成長態勢，BMC晶片繳出年成長雙位數的動能。

據了解，新唐在BMC晶片市場主要與伺服器品牌大廠戴爾合作，戴爾曾在財報會議當中釋出今年伺服器事業受惠於AI效應推動，在AI伺服器的接單動能持續看增；業界近期也傳出一般伺服器市場需求回溫的好消息，新唐成功接獲更多戴爾針對BMC晶片的拉貨需求。

業界預期，戴爾持續強攻AI伺服器市場，長期與戴爾在BMC晶片市場合作的新唐未來有望擴大切入AI伺服器供應鏈，有機會打進北美各大雲端服務大廠市場，使BMC晶片出貨動能更加強勁。

新唐曾與微軟共同開發「Hydra」BMC晶片，今年將進入試產階段，業界推估2025年開始放量出貨，競逐AI伺服器市場商機。

伺服器 新唐 晶片

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