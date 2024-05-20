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晟銘電營運逐季走升

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼廠晟銘電（3013）受惠主要客戶廣達下半年開始出貨搭載輝達（NVIDIA）GB200晶片的AI伺服器，預估營運表現有望逐季走升，下半年優於上半年，明年因泰國新廠加入生產行列，營運將更勝今年。

國內法人近期出具最新報告指出，晟銘電目前有廣達、緯穎的AI伺服器機殼訂單，訂單量樂觀，加上該公司擁有機櫃大型沖壓設備，正在自研水冷散熱解決方案，提升接單競爭力。

針對今年營運布局，晟銘電指出，新一代AI伺服器搭載水冷散熱，對機殼的品質要求更嚴格，公司將持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，以降低成本、提高品質；同時正在研發液冷機櫃、分歧管、CDU等關鍵零組件，提供客戶更完整的解決方案，也是明年營運成長關鍵動能。

晟銘電今年4月營收8.23億元，月增40.2%、年增79.9%，單月營收創17個月以來新高，業績表現不俗。晟銘電表示，近期營收大幅成長，主要來自客戶需求增加所致，預料下半年營運表現將比上半年更加樂觀。

晟銘電營收結構中，有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉等。

伺服器 機殼 營收

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